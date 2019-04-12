Задержан мужчина, из-за которого эвакуировали посетителей поликлиники в Минске

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, который оставил подозрительный сверток в окне регистратуры поликлиники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники установили личность мужчины в течение двух часов. Им оказался 57-летний неработающий минчанин. Его действиям дается правовая оценка.

Сообщение в милицию от работников минской поликлиники №36 поступило сегодня около 9.00. Сообщалось, что неизвестный мужчина оставил возле регистратуры подозрительный сверток и ушел. Из поликлиники эвакуировали посетителей, усилили охрану здания и прилегающей территории. При проверке взрывных устройств не обнаружено.-0-