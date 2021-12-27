Задержан оптовый наркокурьер из Борисова

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,8 кг психотропов и наркотических средств изъято у 19-летнего дилера из Борисова, который распространял их на территории Минского района и области. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В составе партии - особо опасное психотропное вещество мефедрон массой 300 г, а также 0,5 кг альфа-PVP и 1 кг марихуаны. В квартире молодого человека обнаружили приспособления для фасовки товара: весы, катушки с изолентой, полимерные пакеты.

Установлено, что оптовым наркокурьером он успел проработать около двух месяцев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических веществ.-0-