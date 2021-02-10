Задержан витебчанин, оскорбивший в сети одного из руководителей МВД

10 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД установили личность витебчанина, который в интернете оскорбил заместителя министра внутренних дел, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники витебского управления ГУСБ МВД установили, что в публичной группе в соцсети "ВКонтакте" оскорбительный комментарий в адрес заместителя министра внутренних дел оставил 42-летний житель областного центра.

После задержания витебчанин признался, что нелицеприятный отзыв он написал в состоянии алкогольного опьянения. На это подтолкнуло и общее негативное настроение в чате. В последующем мужчина осознал противоправность своих действий и раскаялся в содеянном.

Материалы проверки по данному факту переданы следователям для дачи правовой оценки действиям витебчанина.-0-