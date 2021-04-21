Задержан житель Каменецкого района, призывавший к насилию над милиционерами

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники брестского управления ГУБОПиК МВД задержали 46-летнего жителя Каменецкого района, который находился в межгосударственном розыске за разжигание социальной вражды. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В августе прошлого года на своей странице в Facebook мужчина негативно и оскорбительно высказался о сотрудниках, а также призвал к насилию над ними. Тогда следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды. До недавнего времени подозреваемому удавалось скрываться", - рассказали в МВД.

По оперативной информации, фигурант придерживается деструктивных идей радикального национализма и ранее систематически дискредитировал госорганы и представителей власти в интернете. Он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.-0-