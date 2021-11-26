Задержан житель Минского района, насиловавший приемных детей

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан уроженец Минской области, насиловавший своих приемных детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Столичные правоохранители установили, что с 2010 года 42-летний житель Минского района, используя зависимое положение приемного сына, удовлетворял с ним свои сексуальные потребности. Подросток вел личный дневник, где подробно описывал все действия, которые совершал с ним мужчина. По аналогичной причине пострадала и старшая приемная дочь. В настоящий момент девочка является совершеннолетней и не проживает в приемной семье.
Сотрудники милиции при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемого.
Следственным комитетом дана правовая оценка. Возбуждены уголовные дела по факту совершения сексуальных действий насильственного характера в отношении несовершеннолетних.
В МВД обратили внимание: если вы или ваши знакомые стали жертвой сексуального насилия, незамедлительно сообщите об этом по телефонам 102 или 113. Не стоит утаивать данный факт, поскольку так можно спасти от насилия не только себя или своего ребенка, но и других детей.
В Министерстве внутренних дел действует круглосуточная прямая телефонная линия по приему сообщений о фактах семейного неблагополучия и насилия в отношении детей 8-017-372-73-87.-0-