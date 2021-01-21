Задержан житель Новополоцка, разбросавший "ежи" на проезжей части

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан житель Новополоцка, который разбросал "ежи" на проезжей части. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Утром 14 ноября 2020 года в Новополоцке стартовал автопробег "За единую Беларусь!". Маршрут проходил через Верхнедвинск, Миоры, Шарковщину, Глубокое и финишировал у памятника освободителям Полоцка. "В тот день не обошлось без инцидента: когда транспортная колонна проезжала возле поселка Боровуха-1 Полоцкого района, в шести автомобилях пробились колеса. Повреждения стали результатом наезда на "ежи", которые были разбросаны на проезжей части", - рассказала Ольга Чемоданова.

По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело. Общий ущерб составил Br100. "А в январе сыщики Полоцкого РОВД, проделав огромный объем работы, установили 37-летнего подозреваемого из Новополоцка. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что изготовил "ежи" специально для срыва автопробега. Он признан подозреваемым и сейчас находится в ИВС", - проинформировала пресс-секретарь.

Фигурант не работает, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.-0-