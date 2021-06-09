9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана группа кибермошенников, которые под видом сотрудников банка выманивали деньги у граждан. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Телефонную аферу молодые люди, которым от 20 до 40 лет, организовали еще зимой, позвонив несколько раз жителю Дзержинского района в Viber. Абоненты представлялись сотрудниками службы безопасности банка и убеждали клиента, что с его счета злоумышленники пытаются снять деньги. Под предлогом защиты финансов у жертвы выманили реквизиты банковских карт и коды из СМС-сообщений. Мужчина не обратил внимания, что звонили с иностранных номеров, в итоге с его счетов исчезло Br11 тыс.", - рассказали в МВД.

Во время обысков у фигурантов обнаружено более $100 тыс. Их принадлежность сейчас устанавливается. По оперативной информации, валюта добыта преступным путем, поэтому сейчас криминальный квартет проверяется на причастность к аналогичным фактам.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере.

"Не вступайте в разговоры с позвонившим работником банка. Мошенники активно пользуются IP-телефонией, что позволяет им использовать номера, похожие на номера банков или совпадающие с ними полностью. Следует уточнить фамилию сотрудника, завершить разговор и самим перезвонить в свой банк", - отметили в МВД.-0-