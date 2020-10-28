28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана минчанка, бросавшая камни в Центральное РУВД и милицейский транспорт. Об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Правоохранители задержали 26-летнюю девушку в Минске во время пресечения массовых беспорядков в минувшее воскресенье. Она была в числе агрессивно настроенных людей и забрасывала камнями транспорт и здание Центрального РУВД. Со слов задержанной, она поддалась влиянию толпы и призывам провокатора. Теперь девушка раскаивается и сожалеет о случившемся", - сказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанки и признали ее подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Фигурантка приехала жить в столицу из Гродненской области, работает оператором службы поддержки, ранее не судима.-0-