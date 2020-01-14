Задержанного за гашиш минчанина подозревают в разбойном нападении на АЗС

Фото из Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали 35-летнего минчанина, хранившего дома гашиш, его подозревают и в причастности к разбойному нападению на автозаправочной станции в Минске. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА. "Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Минского РУВД совместно с бойцами ОМОН УВД Миноблисполкома 8 января около 22.00 задержали в столице по месту жительства 35-летнего минчанина. Он хранил у себя дома около 150 г гашиша. По словам задержанного, опасный наркотик привез из России для дальнейшего сбыта в столице", - проинформировала Ольга Чемоданова. Оперативники также установили причастность мужчины к разбойному нападению на автозаправочной станции в Минске вечером 21 декабря 2018 года. Тогда неизвестный зашел в здание автозаправки, под угрозой похожего на пистолет предмета заставил продавца отдать ему дневную выручку и скрылся. Ранее мужчина был судим за особо злостное хулиганство. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!