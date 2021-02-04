Задержанные за коррупцию сотрудники промпредприятий вернули государству более Br70 тыс.

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ряда промышленных предприятий продолжается. Об этом сообщила в программе "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время обвиняемые сотрудничают со следствием. "С учетом всех обстоятельств дела следователем изменена мера пресечения с заключения под стражу на залог пятерым из восьми задержанных. В счет возмещения незаконно полученного дохода в виде взяток обвиняемыми для последующего обращения в счет государства внесены более Br70 тыс.", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, по данным следствия, руководители среднего звена ОАО "МЗКТ", ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова", ОАО "Кузнечный завод тяжелых штамповок", ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" и ОАО "Минский тракторный завод" 22-23 декабря получили от представителя российского субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства в размерах от 50 до 250 тыс. российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию. По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе имеющей технические отклонения.-0-