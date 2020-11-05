5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанные за взлом компьютерной системы Мингорисполкома оказались активными участниками митингов. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, ночью 3 ноября 34-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, действуя с неустановленными лицами, из личной заинтересованности, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Мингорисполкома", - рассказали в СК.

Мужчина был задержан сотрудниками милиции на месте преступления. При изучении его мобильного телефона получены данные, свидетельствующие об активном участии задержанного в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих на территории столицы с 9 августа. "Установлен и задержан знакомый 34-летнего мужчины, который также оказался причастен к взлому компьютерной сети Мингорисполкома и к участию в несанкционированных массовых мероприятиях", - отметили в ведомстве.

По поручению следователя по месту жительства задержанного, 31-летнего минчанина, сотрудниками милиции проведен обыск, во время которого обнаружен ряд вещественных доказательств, в том числе огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке.

Указанные лица признаны подозреваемыми в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 349 Уголовного кодекса) и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342 УК). Расследование уголовного дела продолжается, назначено проведение необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. -0-