Задержанный за массовые беспорядки хранил и сбывал психотропы - расследование завершено

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего уроженца Минской области - активного участника массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, вечером 11 августа прошлого года возле одного из домов на проспекте Дзержинского в Минске проходили массовые беспорядки, в ходе которых неизвестными было повреждено имущество КТУП "Минсктранс", а также причинены телесные повреждения сотрудникам милиции, исполнявшим свои служебные обязанности по охране общественного порядка. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУБОПиК МВД установлены личности нескольких участников, среди которых оказался 45-летний мужчина.

Согласно материалам уголовного дела в тот день он прибыл в район станции метро "Малиновка" и присоединился к толпе участников несанкционированного массового мероприятия, вместе с которыми длительно нарушал общественное спокойствие. Во время пресечения сотрудниками милиции указанных противоправных действий в целях воспрепятствования их законной деятельности он присоединился к участникам беспорядков, вместе с которыми бросал камни и иные предметы в правоохранителей, наносил им удары по различным частям тела, а также повредил служебный автобус.

В сентябре прошлого года мужчина был задержан по месту жительства. Согласно протоколу освидетельствования в момент задержания он находился в состоянии, вызванном употреблением психотропных веществ, - в его организме был выявлен мефедрон.

В ходе проведенного обыска в квартире у мужчины правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, которое согласно проведенным исследованиям явилось особо опасным психотропным веществом - пара-метилэфедроном (мефедроном). Следователи также установили факт сбыта обвиняемым аналогичного психотропного вещества 46-летней женщине, жительнице города Могилева.

К материалам уголовного дела приобщены характеризующие личность фигуранта сведения, согласно которым он работает помощником руководителя одной из столичных организаций и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе допроса мужчина пояснил, что иногда сбывал запрещенные вещества своим знакомым и сам неоднократно их употреблял.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.293 (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении насилия над личностью, погрома, уничтожении имущества и вооруженного сопротивления представителям власти), ч.1 ст.328 (незаконное без цели сбыта хранение психотропных веществ), ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-