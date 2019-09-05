5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанным по делу об ограблении столичного ювелирного магазина предъявили обвинение. Об этом рассказала в прямом эфире на "Радио Минск" официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Управлением Следственного комитета по городу Минску предъявлено обвинение подозреваемым в разбойном нападении. Их действия квалифицированы в зависимости от роли каждого в преступлениях по ст.207 УК (разбой). Все трое мужчин заключены под стражу. "Человеку, который был ранее судим, предъявили обвинение в нападении только на ювелирный магазин - с целью завладения имуществом в особо крупном размере - это ч.3 ст.207. Самому старшему из троих предъявлено обвинение в разбойном нападении на один из частных домов, совершенном группой лиц", - рассказала Юлия Гончарова.

По данным прокуратуры города Минска, 36-летнему обвиняемому инкриминировано разбойное нападение, совершенное в апреле 2019 года в группе с 43-летним жителем Минска.

Как сообщалось, 17 августа около 11.30 в ювелирный магазин "Яхонт" на ул.Киселева вошли двое мужчин. Они распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Кроме этого в магазине злоумышленники забрали деньги и сервер с записями камер видеонаблюдения. Сервер выбросили в реку Свислочь. Посетителей в магазине не было. Проведенная инвентаризация показала, что похищено более 1 тыс. ювелирных изделий, а общий ущерб составляет более Br1 млн. Уголовное дело было возбуждено по статье УК о разбое. По извлеченным со дна реки носителям информации назначена компьютерно-техническая экспертиза.

Уже 3 сентября были задержаны двое подозреваемых - 36-летний ранее не судимый мужчина и его 37-летний ранее судимый знакомый. Они признали свою причастность к совершенному преступлению, дали показания. В результате правоохранители задержали еще одного гражданина - 43-летнего ранее не судимого минчанина. Все подозреваемые - неработающие без определенного рода занятий.

Соучастники преступления тщательно к нему готовились - покупали кепки, очки, отращивали щетину, принимали меры, чтобы не оставлять следов. В свою очередь правоохранители кропотливо работали над раскрытием ограбления - в некоторые дни у сотрудников уголовного розыска оставалось на отдых два-три часа.

Проведены обыски, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к совершенному разбойному нападению. Кроме этого, с помощью специальных технических средств в доме матери одного из них обнаружен тайник, в котором хранилась часть похищенных ювелирных изделий. Со слов подозреваемых, часть похищенного к моменту задержания они реализовали на территории России. Данная информация проверяется.

После того как было совершено данное преступление, милиция приняла дополнительные профилактические меры, чтобы не допустить подобного в других магазинах. Правоохранители взаимодействовали с администрациями торговых точек, принимались меры для повышения уровня безопасности. По оценке следователей, в магазине "Яхонт" меры безопасности были явно недостаточны, требования некоторых инструкций игнорировались. По результатам расследования будет внесено соответствующее представление.-0-