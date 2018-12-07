Задержаны подозреваемые в краже телефонов в Ляховичах

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома задержали подозреваемых в краже мобильных телефонов из салона сотовой связи Ляховичах, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Кража произошла ночью 1 декабря. В промежутке между 1.15 и 1.55 неизвестные проникли в фойе кинотеатра "Октябрь", где из торгового павильона похитили 31 мобильный телефон различных марок, причинив индивидуальному предпринимателю ущерб на сумму более Br18 тыс. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемых - трех неработающих, ранее неоднократно судимых жителей Барановичского района и Барановичей. Мужчины задержаны. Часть похищенного изъята.
Ляховичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража) УК. Сотрудники милиции устанавливают причастность задержанных к совершению других подобных преступлений в регионе.-0-
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