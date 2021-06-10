Задержаны трое жителей Жлобина за участие в августовских беспорядках

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельского областного управления ГУБОПиК МВД задержали троих жителей Жлобина за участие в массовых беспорядках в августе прошлого года, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Задержанным 20, 22 и 23 года. При расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в районном центре в августе 2020-го было установлено, что молодые люди бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт.

"Фигуранты состоят в различных Telegram-каналах и группах деструктивной направленности. Двое из задержанных являются и активными участниками жлобинской околофутбольной группировки праворадикальной направленности", - рассказали в УВД.

Подозреваемые водворены в ИВС.-0-