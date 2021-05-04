Захотелось фейерверка - в Гомельском районе мужчина стрелял из ружья

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Поколюбичах Гомельского района мужчина стрелял из ружья, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Вечером 3 мая в оперативно-дежурную службу Гомельского РОВД поступило тревожное сообщение от жительницы Поколюбичей - ее 43-летний супруг в состоянии алкогольного опьянения заряжал охотничье ружье. Дома была 10-летняя дочь, которая рассказала по телефону матери о ситуации.

Женщина направилась к дому, до приезда правоохранителей она вместе с девочкой отошла на безопасное расстояние. Потом раздались два выстрела.

Сотрудники патрульно-постовой службы оцепили периметр домовладения. Для силовой поддержки прибыла мобильная группа отряда милиции особого назначения УВД. Хозяин во дворе дома завел скутер, выехал на улицу и попытался скрыться. Началось преследование. На требования остановиться сельчанин не реагировал. Его оперативно блокировали и задержали. Выяснилось, что прав на управление транспортом у мужчины нет. Медосвидетельствование подтвердило, что он был пьян.

Дома и во дворе правоохранители обнаружили и изъяли охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ-БМ 16-го калибра, 10 патронов и 2 стреляные гильзы. В отношении мужчины начат административный процесс за езду без прав и в состоянии алкогольного опьянения. За стрельбу из огнестрельного оружия в населенном пункте составили административный протокол.

Как пояснил задержанный, ружье ему подарил местный пенсионер, который уже умер. Стрелял же сельчанин потому, что захотелось праздничного фейерверка.-0-