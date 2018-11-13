Закладчиков психотропов задержали на съемной квартире в Минске

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома задержали закладчиков особо опасного психотропа альфа-PVP. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Мужчину и девушку задержали на съемной квартире в столице. Оперативники установили, что они занимались преступной деятельностью около месяца, работая в интернет-магазине. При обыске сотрудники милиции изъяли около 120 г альфа-PVP, весы и фасовочные материалы.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Установлено, что задержанный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Беларуси.-0-