Закладчиков психотропов задержали на съемной квартире в Минске

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома задержали закладчиков особо опасного психотропа альфа-PVP. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Мужчину и девушку задержали на съемной квартире в столице. Оперативники установили, что они занимались преступной деятельностью около месяца, работая в интернет-магазине. При обыске сотрудники милиции изъяли около 120 г альфа-PVP, весы и фасовочные материалы.
Установлено, что задержанный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Беларуси.-0-
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