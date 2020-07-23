23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель гендиректора Скидельского сахарного комбината обвиняется в получении взятки, его задержали с поличным. Об этом в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио-Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

В эфире зашла речь о возможном задержании заместителя генерального директора ОАО "Скидельский сахарный комбинат". Официальный представитель СК подтвердила эту информацию. "В Гродно 8 июля при получении денег в размере Br1950 сотрудниками милиции был задержан один из руководителей этого предприятия. Деньги этому должностному лицу передавались за благоприятное решение вопросов, которые входили в его компетенцию. Мужчину задержали с поличным", - сказала Юлия Гончарова.

Дело расследует главное управление в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета. Подозреваемому было предъявлено обвинение в получении взятки (ч.1 ст.430 УК).

"Следствие ходатайствовало перед прокурором о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор эту меру санкционировал", - дополнила Юлия Гончарова.

Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к иным возможным эпизодам противоправной деятельности.

"Данное уголовное не связано с тем делом, которое сейчас находится в производстве Комитета государственной безопасности", - отметила Юлия Гончарова. Имеется в виду "сахарное дело", которое было возбуждено в январе этого года следственным управлением КГБ. Как сообщалось, взятки его фигурантам передавались за поставку сахара определенным российским структурам, а также за поставку от других субъектов хозяйствования в адрес белорусских предприятий оборудования и комплектующих. В деле кроме руководителей белорусских сахарных заводов фигурируют директор белорусской сахарной компании и дилер по распространению продукции белорусских сахарных заводов на территории РФ, а также бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.-0-