Завершено расследование дела о вывозе девушек за рубеж жительницей Браслава

9 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией с вывозом за пределы страны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

"По данным следствия, 49-летняя жительница Браслава вместе с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с июня по август 2016 года предлагала 27-летней белоруске систематически оказывать сексуальные услуги в Польше. Получив согласие девушки, обвиняемая оказывала ей помощь в выезде для занятия проституцией - способствовала в сборе необходимых документов для въезда и пребывания в соседней стране", - отметила Оксана Лазько.

После этого браславчанка содействовала в занятии проституцией, за что получала 50% от заработка девушки. Обвиняемая неоднократно организовывала ее выезды из Беларуси в Польшу.

Похожую схему обвиняемая пыталась провернуть с мая по июль текущего года с другой белоруской, но была задержана сотрудниками милиции.

Женщине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них ч.1 ст. 171-1 (вовлечение в занятие проституцией), ч.2 ст.171 (организация и использование занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьей 171-1 УК), ч.1 ст.13 и ч.2 ст.171 (приготовление к организации и использованию занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 171, 171-1 УК).

Жительница Браслава заключена под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-