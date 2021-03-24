Завершено расследование дела об ограблении ювелирного магазина в Витебске

24 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о покушении на грабеж в особо крупном размере и кражах с проникновением в здание, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 27 ноября 2020 года 30-летний мужчина зашел в ювелирный магазин в Витебске и попросил продавца показать планшет с золотыми изделиями. После демонстрации изделий он выхватил их и убежал. Продавец нажала тревожную кнопку. Мужчина пытался похитить золотые драгоценности на сумму более Br113 тыс., но часть из них по дороге потерял. По пути следования грабителя продавец обнаружила 17 украшений. В итоге преступник похитил имущество на сумму свыше Br32 тыс. Через несколько дней сотрудники милиции установили личность и местонахождение мужчины и задержали его.

Фото УСК по Витебской области

Во время расследования уголовного дела также выяснилось, что помимо грабежа гражданин России с 20 по 30 ноября 2020 года проник в семь домов в Витебске, Городке, Витебском и Городокском районах. Там он украл имущество почти на Br2 тыс. "В ряде случаев мужчина, находясь в домах потерпевших, в том числе похищал одежду хозяев и переодевался. Свои личные вещи он оставлял на местах происшествий, где их изъяли следователи. Согласно результатам судебно-генетических экспертиз, на оставленных предметах обнаружен биологический материал обвиняемого", - отметила Оксана Лазько. Часть похищенного имущества возвращена потерпевшим.

По результатам расследования 30-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.4 ст.206 (грабеж, совершенный в особо крупном размере), ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище) УК. Он заключен под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-