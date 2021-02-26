Завершено расследование дела по факту перекрытия дороги в Молодечно

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

21 ноября 2020 года около 10.00 несколько человек вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно и растянули плакат, перекрыв движение автомобильного транспорта. Спустя несколько минут они скрылись.

"По данным следствия, обвиняемые заранее распределили роли и обсуждали проведение акции в чате Telegram. Так, 40-летняя женщина из отрезка материи изготовила баннер, куда нанесла надпись радикальной направленности. Далее группа людей вышла на пешеходный переход и растянула плакат. Еще один мужчина наблюдал за окружающей обстановкой во избежание задержания фигурантов. Своими действиями обвиняемые препятствовали участникам дорожного движения, блокировали проезд общественного, специального и иного транспорта", - рассказали в ведомстве.

Следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. В мобильном телефоне одного из фигурантов обнаружена переписка. Установлено, что после совершения противоправного действия участники обсуждали необходимость направления фотографий в Telegram-каналы, а также возможность проведения новых подобных акций. Во время обыска в подвале у одного из мужчин изъят баннер с надписью, используемый при совершении преступления, по месту работы одной из женщин - краска.

Во время допроса пятеро обвиняемых дали признательные показания, 40-летняя женщина от дачи показаний отказалась. Ей предъявлено обвинение по ч.6 ст.16, ч.1 ст.342 (пособничество в активных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) УК.

Действия пяти остальных фигурантов квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) УК.

К двум женщинам применена мера пресечения в виде личного поручительства, к двоим мужчинам - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще двое мужчин заключены под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-