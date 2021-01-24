Завершено расследование дела в отношении активного участника массовых беспорядков в Минске

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также об угрозе насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, днем 4 октября прошлого года 26-летний минчанин, поддавшись призывам радикальных Telegram-каналов, пришел к стеле "Минск - город-герой" на проспекте Победителей в Минске, где проходило несанкционированное массовое мероприятие. В ходе него обвиняемый вместе с другими гражданами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, выходил на проезжую часть и грубо нарушал общественный порядок", - рассказали в СК.

При этом, находясь на проезжей части на участке дороги на проспекте Машерова в Минске, он активно поддержал действия лиц, которые наносили удары руками и ногами, а также бросали различные предметы в служебное транспортное средство Iveco. Далее обвиняемый в целях воспрепятствования законной деятельности правоохранителей, а также из мести за выполнение ими своих служебных обязанностей бросил в спецавтомобиль с сотрудниками милиции неустановленный предмет.

"Затем продолжив свои преступные действия, грубо нарушающие общественный порядок, он выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в "сцепке", по проспектам Победителей, Машерова, Пушкина, Жукова и Дзержинского, по улицам Каливарийской и Притыцкого. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена", - отметили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) и ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-