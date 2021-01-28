Завершено расследование дела в отношении активного участника массовых беспорядков в Минске

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, днем 4 октября 2020 года 21-летний минчанин принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих в различных частях столицы.

"Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в сцепке, по проспектам Пушкина, Жукова и Дзержинского, а также по улицам Кальварийской и Притыцкого. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена. После чего он возле зданий ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома с целью повреждения наружной камеры видеонаблюдения приподнял другого мужчину, который нанес арматурой несколько ударов по устройству", - рассказали в СК.

Обвиняемый в свою очередь заклеил другую камеру видеонаблюдения, обзорное окно двери и окно контрольно-пропускного пункта ЦИП Мингорисполкома. Кроме этого, минчанин вместе с неизвестными заблокировал въезд и выезд с территории с целью ограничения возможности передвижения служебного транспорта.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Во время допроса обвиняемый пояснил, что, прочитав на различных интернет-ресурсах призывы к активному участию в беспорядках, он целенаправленно отправился к месту их проведения, чтобы принять в них участие.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта и учреждений) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. "Следователи просят граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11.-0-