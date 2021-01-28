Завершено расследование дела в отношении активного участника массовых беспорядков в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 28 января 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:15 ООН: 64% жителей планеты считают изменение климата чрезвычайной ситуацией В мире
10:15 Крупная партия гашиша и нелегалы в фуре: таможенники составили топ-5 задержаний 2020 года Происшествия
10:09 В Беларуси утверждены строительные нормы для источников теплоснабжения и энергоэффективности Экономика
10:02 В Заостровечье и Столбцах из-за аварии без воды оставались 52 частных и 11 многоквартирных домов Регионы
09:58 В Могилеве из общежития при пожаре эвакуировали 29 человек Происшествия
09:53 Завершено расследование дела в отношении активного участника массовых беспорядков в Минске Происшествия
09:43 Малый и средний бизнес Минска в 2020 году внес в консолидированный бюджет Br5,5 млрд Регионы
09:38 Грузовик сбил пешехода в Молодечненском районе Происшествия
09:37 Пинский лесхоз построит цех по окорке древесины Регионы
09:30 Электронная ярмарка вакансий пройдет сегодня с участием 6 предприятий Минска Регионы
09:29 Мастера Гродненского района представят свои работы на выставке, посвященной Году народного единства Регионы
09:26 В Монголии произошло землетрясение магнитудой 4,5 В мире
09:16 На МКАД пьяная женщина на иномарке въехала в припаркованный авто Происшествия
09:15 "Зооманипарк" открывается в Гомеле Культура
09:12 В Польше вступил в силу закон об абортах, в стране возобновились протесты В мире
09:10 Более 220 человек пострадали во время столкновений в Ливане В мире
09:06 Три автомобиля столкнулись на пр.Независимости в Минске Происшествия
09:03 Целевая мини-ярмарка вакансий для пожилых людей пройдет в Могилеве 2 февраля Регионы
09:02 Электроснабжение продолжают восстанавливать в 56 населенных пунктах Брестской и Гродненской областей Общество
08:48 Ковид не помеха - торговля Беларуси и КНР оказалась стрессоустойчивой - комментарий Экономика
08:38 Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана В мире
08:08 В Бобруйском районе спасли тонувшего мужчину Происшествия
07:50 Apple сообщила о рекордном росте выручки В мире
07:48 Онлайн-кастинг для участия в конкурсе "Мисс и Мистер Гомельская область" продлится до 12 февраля Регионы
07:32 Колумбия приостанавливает авиасообщение с Бразилией В мире
07:28 Лесхозы Витебской области начали подготовку к пожароопасному сезону Регионы
07:19 "Неделя памяти Михаила Пташука" проходит в Ляховичском районе Культура
07:13 Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль В мире
07:00 На гандбольном чемпионате мира определились полуфиналисты Спорт
07:00 Картина дня: собрание участников ВНС в Могилеве, новшества государственных НТП и последствия "Ларса" Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
28 января 2021, 09:53

Завершено расследование дела в отношении активного участника массовых беспорядков в Минске

Фото из архива
Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, днем 4 октября 2020 года 21-летний минчанин принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих в различных частях столицы.

"Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в сцепке, по проспектам Пушкина, Жукова и Дзержинского, а также по улицам Кальварийской и Притыцкого. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена. После чего он возле зданий ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома с целью повреждения наружной камеры видеонаблюдения приподнял другого мужчину, который нанес арматурой несколько ударов по устройству", - рассказали в СК.

Обвиняемый в свою очередь заклеил другую камеру видеонаблюдения, обзорное окно двери и окно контрольно-пропускного пункта ЦИП Мингорисполкома. Кроме этого, минчанин вместе с неизвестными заблокировал въезд и выезд с территории с целью ограничения возможности передвижения служебного транспорта.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Во время допроса обвиняемый пояснил, что, прочитав на различных интернет-ресурсах призывы к активному участию в беспорядках, он целенаправленно отправился к месту их проведения, чтобы принять в них участие.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта и учреждений) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. "Следователи просят граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск Следственный комитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото ГТК Крупная партия гашиша и нелегалы в фуре: таможенники составили топ-5 задержаний 2020 года
Фото МЧС В Могилеве из общежития при пожаре эвакуировали 29 человек
Фото из архива Грузовик сбил пешехода в Молодечненском районе
Фото из архива На МКАД пьяная женщина на иномарке въехала в припаркованный авто
Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома Три автомобиля столкнулись на пр.Независимости в Минске
Фото МЧС В Бобруйском районе спасли тонувшего мужчину
Главное
Александр Лукашенко Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143
Сергеенко: в основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей
Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн
Топ-новости
Картина дня: собрание участников ВНС в Могилеве, новшества государственных НТП и последствия "Ларса"
Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям
В Беларуси утверждены строительные нормы для источников теплоснабжения и энергоэффективности
Ковид не помеха - торговля Беларуси и КНР оказалась стрессоустойчивой - комментарий
Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в МГЛУ
Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ
Головченко представил нового главу КГК коллективу ведомства
Инфраструктура ядерной безопасности в Беларуси создается с учетом международных подходов - Госатомнадзор
Бегун: персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе
Гайдукевич: угроза цветных революций - общая для стран постсоветского пространства
Карпенко: работа по патриотическому воспитанию пронизывает все уровни образования
ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС
В Беловежской пуще ведут онлайн-трансляцию: в объектив попали звери и 24 вида птиц
ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на 2022 год
Топливо в Беларуси с 28 января дорожает на 1 копейку
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.