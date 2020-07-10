Завершено расследование дела в отношении браконьера, сбившего инспектора природоохраны

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о браконьерстве, которое повлекло причинение окружающей среде вреда в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

По данным следствия, 11 февраля 52-летний мужчина приехал в лес и в квартале охотничьих угодий без соответствующего разрешения застрелил самку лося. Она была беременна и вынашивала двух детенышей.

На следующий день он вернулся в лес со своим 50-летним братом и разделал тушу. Потом семь полиэтиленовых мешков с мясом общим весом более 165 кг загрузил в багажник автомобиля "Нива". Остальное закопал. Когда мужчины выехали на дорогу и увидели сотрудников инспекции охраны животного и растительного мира, то стали от них скрываться.

"Требования инспекторов остановиться и выйти из автомобиля для разбирательства водитель игнорировал. Во время погони он зацепил инспектора, который пытался помешать ему уехать. В результате инспектор получил легкие травмы, было повреждено его обмундирование", - рассказала Татьяна Белоног.

Кроме того, водитель во время погони нарушил правила дорожного движения. К примеру, он ехал по подземному пешеходному переходу на трассе М1. Когда выехал, автомобиль заглох. "Тогда мужчины бросили внедорожник и скрылись. Подозреваемые были задержаны милицией в тот же день", - отметила Татьяна Белоног. Задерживали братьев сотрудники ГУБОПиК МВД.

К материалам уголовного дела приобщены заключения более 15 проведенных ГКСЭ экспертиз. Мужчины допрошены, с их участием проверялись показания на месте. Возмещен причиненный окружающей среде ущерб на сумму более Br24 тыс.

Следователи предъявили обвинение 52-летнему мужчине по ч.4 ст.282 УК (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) и ч.1 ст.366 УК (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и повреждение его имущества в целях воспрепятствования законной деятельности). Фигурант находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Уголовное преследование в отношении второго мужчины прекращено: применен закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.-0-

Фото УСК по Минской области