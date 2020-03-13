Завершено расследование ДТП на МКАД: женщина за рулем была пьяна

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, случившимся в декабре 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, вечером 26 декабря 38-летняя женщина на автомобиле Mitsubishi Pajero ехала по внутреннему кольцу МКАД. Проезжая вблизи 10-й городской клинической больницы, она совершила наезд на 31-летнюю женщину, находившуюся на обочине. Пешеход скончалась на месте происшествия.

Установлено, что обвиняемая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не могла контролировать дорожную обстановку. Согласно материалам уголовного дела, у нее был день рождения, который она праздновала с коллегами в рабочее время, а затем села за руль. Материалы направлены в милицию для дачи правовой оценки в соответствии с требованиями административного законодательства.

Кроме того, в момент аварии женщина управляла автомобилем, не имевшим разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Сотрудники ГАИ привлекли ее к административной ответственности по ст.18.12 ч.5 КоАП.

Следователи допросили обвиняемую и свидетелей, к материалам дела приобщили заключения автотехнической и судебно-медицинской экспертиз. Действия женщины квалифицированы по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-