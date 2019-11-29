Завершено расследование уголовного дела о гибели мальчика в Лепеле

29 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве двухлетнего ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось, утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила, что ее двухлетний сын пропал в парке. Позже следователи выяснили, что женщина указала ложные сведения. При изучении записей камер видеонаблюдения было установлено: в парке женщина находилась одна. Во время осмотра жилья заявительницы в одной из построек нашли тело мальчика без признаков жизни. Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии (удушения).

Матери ребенка предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии). Она заключена под стражу. Во время следствия женщина дала признательные показания.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-