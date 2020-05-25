Завершено расследование уголовного дела об убийстве двух человек в Могилевском районе

25 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве двух человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет, передает БЕЛТА.

"По данным следствия, 24 января 2020 года в милицию обратился житель агрогородка Буйничи, который рассказал, что дорогу его автомобилю перекрыл неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения и со следами крови на руках и одежде. Он попросил вызвать милицию, так как в доме неподалеку произошло убийство", - говорится в сообщении.

Сотрудники милиции в указанном доме обнаружили тела 83-летнего мужчины и 47-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями. Неизвестного задержали, им оказался 57-летний могилевчанин.

Следователи установили, что в тот день мужчина в состоянии алкогольного опьянения направлялся к родственникам. Он по ошибке зашел в другой дом на той же улице. Неадекватно реагируя на просьбы хозяина дома покинуть помещение, обвиняемый нанес многочисленные удары руками, ногами и ножом находившимся в доме мужчине и женщине.

В ходе расследования проведено более 10 экспертиз. Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, несмотря на острую алкогольную интоксикацию, мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Могилевчанин ранее нигде не работал, страдает хроническим алкоголизмом и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение хищений.

По результатам расследований жителю Могилева предъявлено обвинение по п.п. 1,2,6, 13 ч.2 ст.139 (убийство двух лиц, одна из которых заведомо престарелая, с особой жестокостью, и из хулиганских побуждений) УК. Вину в совершении преступлении мужчина признал полностью.

Материалы уголовного дела переданы в суд.-0-