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15 ноября 2021, 11:53

Завершено расследование уголовного дела в отношении Эдуарда Пальчиса

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Анализ собранной в ходе следствия информации позволил установить организаторов массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, лиц, разжигающих социальную вражду, призывающих к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Одним из таких является неработающий 31-летний житель Минска Эдуард Пальчис. Следователями достоверно установлено, что его преступная детальность началась еще в 2016 году и осуществлялась вплоть до его задержания в сентябре 2020 года", - рассказали в УСК.

Основным оружием Пальчиса являлись созданные и управляемые им интернет-ресурсы, в том числе Telegram-канал и страницы в социальных сетях, которые захватили большую часть аудитории страны, их доверие и использовались для управления сознанием толпы, внушения "нужной" информации, склонения к запланированным преступным действиям.

Публикуемая еще с 2016 года в ресурсах информация по своему содержанию была умышленно направлена Пальчисом на разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности, касающейся сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти и общественности, активно выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь

"Одновременно с "затуманиванием" сознания граждан Пальчис занимался организацией массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Помимо информационного воздействия обвиняемый склонял их к совершению указанных преступлений, размещая информацию о планируемых месте и времени проведения планируемых противоправных действий, информационном поводе, обучая и подготавливая потенциальных участников", - добавили в УСК.

Уже получены неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении Пальчисом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Для реализации своей преступной цели фигурант неоднократно создавал и распространял в интернете материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, с целью облегчить последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем иными лицами.

Как сообщалось ранее, в ходе следствия проведена психолингвистическая экспертиза информации, размещенной в августе-ноябре 2020 года в составной части Telegram-канала, созданного и управляемого обвиняемым. Согласно заключению эксперта, указанные материалы содержат признаки экстремизма и информацию, направленную на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

В связи с этим представители столичного управления направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции вышеуказанного Telegram-канала экстремистскими материалами. Суд Партизанского района города Минска заявление удовлетворил.

В настоящий момент инициировано перед Министерством внутренних дел признание группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством вышеуказанных ресурсов, экстремистским формированием.

Действия Эдуарда Пальчиса квалифицированы следствием по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия), ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).

С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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