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12 октября 2020, 08:58

Зерносушильный комплекс горел в Лидском районе

Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе горел зерносушильный комплекс, сообщили БЕЛТА в Гродненском управлении МЧС.

Сообщение о пожаре зерносушильного комплекса в деревне Ходоровцы поступило спасателям 12 октября примерно в 01.40. Как уточнили в областном управлении, в результате возгорания уничтожено 15 т семян подсолнечника, еще 15 т урожая этой культуры 2020 года удалось спасти. Огнем повреждено также 40 кв.м металлической обшивки сушильной шахты.

Причина пожара устанавливается.-0-

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