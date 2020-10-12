Зерносушильный комплекс горел в Лидском районе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе горел зерносушильный комплекс, сообщили БЕЛТА в Гродненском управлении МЧС.

Сообщение о пожаре зерносушильного комплекса в деревне Ходоровцы поступило спасателям 12 октября примерно в 01.40. Как уточнили в областном управлении, в результате возгорания уничтожено 15 т семян подсолнечника, еще 15 т урожая этой культуры 2020 года удалось спасти. Огнем повреждено также 40 кв.м металлической обшивки сушильной шахты.

Причина пожара устанавливается.-0-