Жена директора минского предприятия более двух лет необоснованно получала зарплату

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 41-летний директор одного из негосударственных научно-производственных предприятий с мая 2016-го по октябрь 2018 года организовал фиктивное продление трудовых отношений со своей супругой. "Женщина была принята на работу еще в 2008 году на должность техника. Она дважды уходила в отпуск по уходу за детьми. Когда приближалось окончание второго отпуска, директор предложил своей супруге продлить контракт, однако на работу фактически не выходить, а лишь приезжать в офис два раза в месяц и получать зарплату", - рассказали в ведомстве.

Пока супруга находилась дома с детьми, мужчина самостоятельно составлял табели учета рабочего времени. Туда он вносил не соответствующие действительности сведения о якобы отработанном ею времени. Ежемесячно он предоставлял табели главному инженеру для утверждения. Когда супруга не могла прибыть в офис, директор сам получал за нее зарплату.

Полученные незаконным путем деньги он тратил на собственные нужды. Всего противоправным способом получено более Br18 тыс. Следователями наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более Br34 тыс. Во время расследования мужчина возместил ущерб в полном объеме, вину признал и раскаялся.

Его действия квалифицированы по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Следователем внесено представление в адрес предприятия об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления. В результате директор был уволен, а главному инженеру объявлен строгий выговор.-0-