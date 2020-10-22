Женщина попала под машину на пешеходном переходе в Орше

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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше женщина попала под колеса авто, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
"Авария произошла 21 октября около 16.00 вблизи дома №4а по улице Пограничной. 29-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, наехал на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину 1961 года рождения", - рассказали в УВД.
В результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена в городскую больницу №1 им.Семашко. По факту ДТП проводится проверка.-0-