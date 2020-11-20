Женщина попала под поезд в Рогачеве

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве следователи устанавливают личность женщины, попавшей под поезд. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Около 19.00 19 ноября в Рогачеве поезд наехал на женщину, которая шла по железнодорожному полотну. Она двигалась в попутном направлении и не реагировала на звуковые сигналы машиниста.

Женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. Следователи устанавливают личность пострадавшей. На вид ей 50-55 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые. На женщине была камуфляжная куртка, белая шапка, полимерные фиолетовые полуботинки.

Следователи просят тех, кто располагает информацией о личности пострадавшей, сообщить об этом по телефону 8 (02339) 2-10-35 или обратиться в ближайшее отделение милиции.-0-