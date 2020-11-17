Женщина распылила баллончик с краской на милиционера в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о порче имущества и насилии в отношении милиционера, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Согласно материалам уголовного дела, ночью 7 октября сотрудник милиции возвращался домой после службы. На улице Кабушкина в Минске он увидел женщину, которая рисовала на стене одного из зданий аэрозольным баллончиком. Сотрудник включил видеозапись на мобильном телефоне, подошел к женщине, представился и попытался пресечь ее противоправные действия. Но, будучи в алкогольном опьянении, она активно сопротивлялась, в том числе распылила красящее вещество из баллончика в сторону правоохранителя", - рассказали в СК.

Через некоторое время 38-летнюю женщину задержали оперативно прибывшие на место милиционеры.

Следователи допросили обвиняемую и потерпевшего. Видеозапись на его мобильном телефоне и одежда признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Ранее женщина не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. С ее слов, начитавшись радикальной информации в интернете, она решила использовать хранившийся дома баллончик с краской и нанести различные надписи на здание.

Действия обвиняемой квалифицированы по ст.341 (порча имущества в ином общественном месте при отсутствии признаков более тяжкого преступления) и ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК. Ущерб возмещен полностью.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-