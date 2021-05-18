Жгли покрышки, привели в непригодность ж/д пути - суд вынес приговор группе брестчан

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении десяти брестчан, которым инкриминировано умышленное приведение в негодность путей сообщения и хулиганство, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

В суде установили, что обвиняемые, из которых четыре - девушки, осенью 2020 года на путепроводах и деревьях в Бресте развесили в общественных местах манекены с имитацией повешения человека. На пересечении улиц города жгли покрышки, повредили опорный пункт охраны правопорядка, забор Брестского электротехнического завода, торговый павильон на остановке общественного транспорта.

Кроме того, они через замыкание рельсовой цепи привели в непригодное для эксплуатации состояние средства железнодорожного транспорта и сигнализации на перегоне Жабинка - Тевли. "Такие действия могли повлечь аварию и крушение поезда, иные тяжкие последствия", - отметили в прокуратуре.

Все обвиняемые ранее не судимы, некоторые из них привлекались к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Многие из них в ходе предварительного расследования и судебного заседания дали противоречивые показания о своем участии в преступлениях.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд вынес обвинительный приговор. Исходя из личности каждого обвиняемого, отношения к содеянному в качестве окончательного наказания по совокупности преступлений девять обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок от 1 года до 5 лет, одной обвиняемой назначено ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-