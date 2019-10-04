Жильцов общежития в Кричеве пришлось эвакуировать из-за пожара

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве произошел пожар в здании общежития предприятия "Коммунальник" по ул. Смолячкова. Потребовалась эвакуация жильцов, сообщили БЕЛТА в Могилевском управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 3 октября в 06.54. Работниками МЧС спасены четыре человека, в том числе ребенок. Эвакуированы еще 24 человека, среди которых семь детей.

В результате пожара уничтожено имущество в комнате, где произошел пожар, закопчены стены и потолок блока. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.-0-