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09 октября 2020, 18:11

Житель Барановичей будет привлечен к ответственности за призыв спалить квартиру военнослужащего

Фото из архива
Фото из архива

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей будет привлечен к ответственности за призыв спалить квартиру военнослужащего. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Угроза появилась 20 сентября в Telegram-канале: один из участников предложил уничтожить имущество военнослужащего в/ч 7404. Выяснилось, причина была связана со служебной деятельностью", - рассказали в МВД.

Оперативники службы собственной безопасности установили, что спалить квартиру предлагал 34-летний житель Барановичей. Когда его задержали, он раскаялся в намерениях, сославшись на эмоции во время написания поста.

Со слов еще одного участника чата, 37-летнего горожанина, он также поддался экспрессии, когда написал, что "монтажная пена творит чудеса". Пост также адресовался военнослужащему и предполагал угрозу повреждения его имущества.

Милиционеры провели проверку по обоим фактам и направили материалы следователям для дачи правовой оценки действиям мужчин. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за распитие спиртных напитков в общественном месте.-0-

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