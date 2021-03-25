Житель Барановичей обгорел, сжигая мусор во дворе

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей обгорел при сжигании мусора во дворе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел утром 24 марта. Сообщение о происшествии поступило в 11.00 в Барановичский ГРОЧС из городской больницы, куда 27-летний горожанин обратился за медицинской помощью. Как оказалось, мужчина сжигал мусор в мангале, используя при этом горючую жидкость. Внезапно на нем загорелась верхняя одежда.

Медики диагностировали у пострадавшего термические ожоги пламенем 1-2 степени, обгорело 25% тела. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.

В этот же день при тушении сухой растительности получил термические ожоги 1-2 степени (4% тела) и житель Бреста.

Всего за последние сутки на территории Брестской области зарегистрировано 13 пожаров, в результате которых погиб один человек, уничтожено и повреждено девять строений и два автомобиля.-0-