Житель Барановичей после ссоры с девушкой отыгрался на автомобилях соседей

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В дежурную часть Барановичского ГОВД обратились два местных жителя с заявлениями о повреждении автомобилей, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Двое жильцов многоэтажки утром обнаружили свои автомобили поврежденными и пожаловались в милицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1986 года рождения, который проживает в одном доме с потерпевшими. Будучи в расстроенных чувствах из-за ссоры с девушкой он на протяжении двух дней употреблял спиртное. Выйдя ночью на улицу, решил выместить злость на припаркованных у дома машинах, несколько раз ударил по ним кулаками и ногами.

Фото УВД Брестского облисполкома

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса.-0-