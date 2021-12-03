Житель Барановичей выращивал коноплю в системном блоке компьютера

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минского наркоконтроля с коллегами из Минской области при силовой поддержке ОМОНа ГУВД Мингорисполкома задержали 27-летнего жителя Барановичей, который на съемной квартире организовал помещение для выращивания и изготовления наркотика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

Молодой человек был задержан после того, как забрал закладку с гашишем. Общий вес наркотика составил 15 г.

Установлено, что мужчина на съемной квартире в корпусе от системного блока компьютера выращивал коноплю: установил электрические лампы, систему вентиляции и следил за влажностью. Изъято более 19 г марихуаны, полимерные емкости с жидким удобрением, емкость с одним кустом конопли, электронные весы. Он пояснил, что выращивал и изготавливал наркотик для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. К слову, ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.-0-