Житель Барановичей задержан за повреждение милицейского автомобиля

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах задержан мужчина, проколовший шины служебного автомобиля Департамента охраны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Инцидент произошел 20 декабря около 19.00. Наряд группы задержания Департамента охраны выехал на объект после срабатывания сигнализации в аптеке по ул.Советской. Завершив осмотр помещения и вернувшись к автомобилю, сотрудники обнаружили, что в служебном "Джили" проколоты правое заднее и передние колеса.

Запись видеорегистратора позволила выйти на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 50-летний учитель одного из учреждений образования города. Мужчина в содеянном сознался. Колеса он проколол самодельным шилом, однако причину своего поступка пояснить не смог, сославшись на то, что был пьян.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.-0-