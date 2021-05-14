Житель Белыничского района похитил у сельхозпредприятия 140 л дизтоплива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, похитивший дизельное топливо у сельхозпредприятия в Белыничском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

9 мая в Белыничский РОВД поступило обращение о хищении 140 л дизельного топлива с территории свинокомплекса в деревне Ветка Белыничского района. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Белыничского уголовного розыска был задержан 24-летний ранее судимый житель района, который сознался в содеянном.

Предварительно установлено, что, приехав к предприятию на автомашине знакомого вечером 8 мая, мужчина проник на его территорию и с помощью шланга слил дизельное топливо с печи сжигания отходов в канистры, которые предусмотрительно взял с собой.

Белыничским РОВД по данному факту проводится проверка, в ходе которой действиям сельчанина будет дана правовая оценка.-0-