19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Берестовицкого района лишился денег при попытке купить автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Жертвой мошенников стал 30-летний житель Берестовицкого района. Мужчина намеревался купить себе автомобиль и в интернете нашел подходящее BMW. Он связался с продавцом авто, а затем перевел тому Br1700. Через определенный период времени продавец перестал выходить на связь, а потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

На данный момент личность подозреваемого в совершении преступления устанавливается. Его действиям дана правовая оценка.-0-