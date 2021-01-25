Житель Борисова распространял наркотики в Минске

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома с коллегами из Ленинского РУВД Минска задержали 18-летнего жителя Борисова: парень делал тайники-закладки в столице. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

У правоохранителей была информация о том, что нигде не работающий борисовчанин в Минске распространяет наркотик. Информация подтвердилась - юношу задержали за созданием тайников-закладок в одном из районов в Минске.

"При осмотре личных вещей сотрудники наркоконтроля обнаружили девять свертков с белым порошкообразным веществом, а также мобильный телефон, в котором хранились координаты и фотоснимки с местоположением наркотика. При осмотре местности сыщики обнаружили и изъяли 18 свертков. Всего обнаружено и изъято порядка 30 г особо опасного психотропа альфа-PVP", - рассказали в ГУВД.

Со слов задержанного, 2,5 месяца назад он устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков для подработки. Известно, что закладчик приезжал в столицу на маршрутном такси несколько раз в неделю, делал тайники, а после возвращался домой.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-