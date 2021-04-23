Житель Борисова распространял наркотики в Минске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан крупный наркосбытчик, арендовавший для бизнеса автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"На 30-летнего жителя Борисова вышли оперативники столичного наркоконтроля. Полгода мужчина работал на интернет-магазин по продаже "зелья": приезжал на арендованном авто в Минск, где забирал в условленном месте товар и раскладывал его на мелкие дозы", - рассказали в ГУВД.

Мужчину поймали с поличным, когда он перевозил крупную партию наркотика. При себе и в иномарке милиционеры обнаружили около 100 г пара-метилэфедрона и 100 таблеток МДМА.

Следователи дали правовую оценку действиям борисовчанина и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-