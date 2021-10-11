Житель Борисова установил мошенническую программу на телефон и потерял Br18 тыс.

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова установил мошенническую программу на телефон и потерял почти Br18 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Житель Борисова, 50-летний водитель, после командировки находился дома, когда в Viber позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что от его имени подано несколько заявок на оформление кредитов. Злоумышленник порекомендовал установить "программу помощи" на мобильный телефон, чтобы это проверить, после чего запустить приложение банка, в котором обслуживался водитель. Тот поверил незнакомцу и установил программу. В действительности же это было приложение удаленного доступа, с помощью которого киберпреступники могут подключаться к телефону и наблюдать все, что происходит на экране. Вскоре на смартфон потерпевшего пришли сообщения об изменении имени пользователя и пароля от услуги "интернет-банкинг", - рассказали в УСК.

После этого злоумышленник сообщил мужчине, что необходимо лично явиться в несколько банков, чтобы в дальнейшем с их стороны не было претензий, подать заявки на кредиты и перечислить денежные средства на свою банковскую платежную карту. Потерпевший посетил отделения трех банков в Борисове, где взял кредиты на общую сумму около Br18 тыс. По указанию неизвестного он перечислял денежные средства на свой карт-счет, после чего запускал программу удаленного доступа.

"Сотрудник банка" все время был на связи, интересовался ходом рассмотрения заявок, по телефону давал указания, как действовать. После сообщил, что с ним свяжется следователь, который посредством сотрудников милиции и изъятия записей камер видеонаблюдения попытается установить злоумышленника. Через некоторое время потерпевшему со скрытого номера позвонил мужчина, который представится следователем и уведомил потерпевшего о действиях, которые он планирует провести.

Через некоторое время потерпевший стал получать СМС-сообщения о зачислении и списании денежных средств, а в октябре - и сообщения из банковских учреждений о необходимости оплаты кредитов. Только тогда борисовчанин понял, что попался на уловку злоумышленников, и обратился в правоохранительные органы.

Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение денежных средств, совершенное путем модификации компьютерной информации, в крупном размере) УК. Потерпевший допрошен, осмотрен его мобильный телефон.

УСК по Минской области обращает внимание граждан: не оформляйте кредиты по просьбе неизвестных лиц, в том числе тех, кто представляется сотрудниками банковских учреждений либо правоохранительных органов. Не устанавливайте по просьбе незнакомцев подозрительные приложения на свой мобильный телефон. Не сообщайте никому реквизиты своих банковских карт. В случае поступления звонков с предупреждением о мошеннических действиях и предложением оформить кредит сразу же завершите разговор и самостоятельно обратитесь в отделение банка.-0-