Житель Борисовского района украл из дачного дома электроинструменты на Br550

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Лошница Борисовского района из дачного дома неизвестный вынес электроинструменты на Br550. Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Как установили правоохранители, дача принадлежит 60-летнему пенсионеру, жителю Минска. Согласно его заявлению, кража была совершена в период с начала марта по 22 мая текущего года. Преступник залез в пристройку к дому, сорвав навесной замок. Среди украденных вещей - станок для сверления в сборе с электродвигателем, электродвигатель, опрыскиватель. То, что дом обворован, обнаружили соседи.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения уголовного розыска Загородного отдела милиции установили, что к хищению причастен 24-летний местный житель. Молодой человек проживал неподалеку и зная, что на постоянной основе в доме никто не проживает, решился на кражу. Электроинструменты подозреваемый продал через знакомых за символическую сумму. Таким образом он решил немного подзаработать.

Покупатели краденного установлены, имущество заявителя изъято в полном объеме. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст.205 (кража) УК. Максимальное наказание за такое преступление - три года лишения свободы.-0-