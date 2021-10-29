Житель Браслава до смерти избил и обокрал знакомого

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по делу в отношении 33-летнего жителя Браслава, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.

Мужчине инкриминировано убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем в особо крупном размере, хищение у гражданина паспорта и других важных документов, хищение имущества путем модификации компьютерной информации, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Брату мужчины, несовершеннолетнему жителю Браславского района, вменено в вину укрывательство следов особо тяжкого преступления и предметов, добытых преступным путем.

Как установлено, житель Браслава в декабре 2020 года вечером из корыстных побуждений убил своего знакомого, совершив не менее 111 ударов. Обвиняемый завладел автомобилем, деньгами и другим имуществом на общую сумму более Br36 тыс. Похитил с использованием банковской карты средства с карт-счета погибшего. Мужчина сел пьяным за руль (ранее он был судим за такое же преступление) и попал в аварию.

Впоследствии обвиняемый, желая скрыть следы преступлений, воспользовался помощью своего несовершеннолетнего брата. Мужчина захоронил погибшего в заброшенной постройке, пытался создать себе алиби, звонил по мобильному телефону погибшего на территории России.

На суде житель Браслава вину не признал. Указал на причастность к преступлениям другого человека. Брат обвиняемого вину в укрывательстве следов преступлений признал полностью.

На основании п.6, 12 ч.2 ст.139, ч.3 ст.207, ч.1 ст.172, ст.378, ч.2 ст.212, ч.2 ст.317-1 Уголовного кодекса жителю Браслава назначено лишение свободы на 25 лет со штрафом около Br10 тыс. и лишением права управлять транспортом на 5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Несовершеннолетнему брату обвиняемого по ч.2 ст.405 УК назначено лишение свободы на 1 год 6 месяцев. В соответствии с ч.1 ст.77 УК ему отсрочили наказание, но он обязан выполнять общественно полезные работы в течение 100 часов.

Удовлетворены гражданские иски потерпевших: в их пользу суд взыскал по Br50 тыс.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.-0-