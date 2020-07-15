Житель Быховского района пытался из ревности убить женщину куском арматуры

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела о покушении на убийство с особой жестокостью. Обвиняется 41-летний житель Быховского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Мужчина после расставания с сожительницей постоянно преследовал женщину и угрожал ей. Когда в 2014 году та вышла замуж, он на почве ревности поджег ее дом в Быховском районе. Сотрудники МЧС своевременно потушили пожар, никто не пострадал. За поджог мужчину осудили на три года лишения свободы.

После отбывания наказания он продолжил преследовать женщину. Часто нетрезвый приходил к ней домой для выяснения отношений.

Так, 6 мая этого года он был пьян и ночью проник в дом к женщине, повредив замок. Та обнаружила мужчину в коридоре и стала выталкивать на улицу. "В ответ он ударил ее в живот фрагментом арматуры, который принес с собой. Свидетелем происшествия стала 20-летняя дочь потерпевшей, которая вызвала милицию. В тяжелом состоянии 41-летняя женщина была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь", - рассказала Анастасия Лавринович.

Следователи провели осмотры, проверки показаний на месте, допросы. По изъятым вещественным доказательствам были назначены экспертные исследования, их результаты приобщены к материалам уголовного дела. "Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния страдал психическим расстройством в форме синдрома зависимости от алкоголя. По своему психическому состоянию в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими", - отметила Анастасия Лавринович.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-