Житель Чечерска, отрубивший кисть бывшей жене, приговорен к 7 годам

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Чечерского района рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего жителя райцентра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

В начале февраля нетрезвый мужчина в ссоре с бывшей супругой ударил топором по ее правой руке, что привело к ампутации кисти. Известно, что экс-супруги несколько лет после развода жили в одном доме. Между ними часто возникали ссоры. В прошлом году мужчина был судим за угрозу убийством бывшей супруги.

"Приговором суда мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего за собой иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть", - рассказали в облсуде. С учетом присоединения не отбытого наказания по приговору суда Чечерского района от 27 сентября 2018 года, обвиняемый приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима и выплате Br945 штрафа.

Также в отношении него будут применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-