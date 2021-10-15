Житель Чечерского района нелегально заготовил более 20 т металлолома

Фото УВД Гомельского облисполкома
15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Чечерские милиционеры установили факт незаконной заготовки металла, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Оперативники Чечерского РОВД установили, что в поселке Михайловское 49-летний местный житель занимался незаконной заготовкой металла. На территории своего домовладения он успел заготовить для дальнейшего сбыта более 20 т металлических отходов. Лом черного металла изъят. Стоимость чермета - почти Br5,5 тыс.
В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.13.3 КоАП.-0-
Фото УВД Гомельского облисполкома